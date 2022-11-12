12 ноября состоялось общереспубликанское соревнование знаний под названием «Гейдар Алиев и история Азербайджана».

В соревновании, организованном Центром Гейдара Алиева и проводимом в восьмой раз при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, приняли участие студенты 49 высших учебных заведений по всей стране, сообщает Trend.

Данный проект, ставший уже традиционным, направлен на изучение истории Азербайджана и жизни и многогранной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, просвещение молодежи.

Участники проверили свои знания по темам «Гейдар Алиев и годы независимости Азербайджана», «Гейдар Алиев и карабахские истины», «Победа Азербайджана в Отечественной войне», «Возрождение Карабаха » и другим.

Каждое высшее учебное заведение на соревнованиях представляла команда из 6 человек. На подготовительном этапе команды приняли участие в тренингах, организованных в Центре Гейдара Алиева, провели исследование по темам на основе архивных материалов Музея Гейдара Алиева.

По итогам трех туров были выбраны победители. Согласно правилам, жюри оценивает каждый правильный ответ в один балл. По общему количеству очков определяется команда-победитель. Согласно результатам, первое место заняла команда Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности, второе — команда Полицейской академии министерства внутренних дел, третье — команда Академии Государственной пограничной службы Азербайджана.