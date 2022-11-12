15 ноября, в день, когда в Сенате Франции будет обсуждаться антиазербайджанская резолюция, азербайджанцы проведут акцию.

Акция пройдет перед зданием Сената Франции, сообщает АПА.

3 октября 2022 года Сенату Франции была представлена резолюция против нашей страны.

В проекте резолюции, подготовленной шестью членами Сената, и рассмотрение которой назначено на 15 ноября, размещено обращение правительства Франции и других стран ЕС «Введение эмбарго на газ и нефть, импортируемый из Азербайджана», нашу страну запугивают Международным уголовным судом.