Для армии Украины за год приобрели и доставили свыше 13 миллионов единиц оружия и военной техники, говорится в отчете министра обороны страны Алексея Резникова.

«В течение последнего года в интересах вооруженных сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 миллиона единиц образцов вооружения и военной техники», — приводит текст отчета издание.

Как подчеркивается, среди переданного на вооружение украинским военным были образцы новых типов вооружения, включая береговой ракетный комплекс «Нептун», противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф» и другие виды военного оснащения.

Помимо того, ВСУ предоставили крупнокалиберные винтовки Alligator и T-Rex, 30-мм автоматический станковый гранатомет КБА-117-02.

Также Киеву поставлялись неуправляемые авиационные ракеты, ручные термобарические и дымовые гранаты, следует из отчета украинского Минобороны.