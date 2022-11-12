Нидерланды предоставят Украине дополнительные 110 миллионов евро для восстановления энергосистемы. Об этом сообщила министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.

«Украина готовится к суровой зиме. Половина ее систем энергоснабжения разрушена. В ближайшие месяцы украинцев ждут изнурительные условия. Нидерланды предоставят дополнительные 110 миллионов евро (180 миллионов в целом), чтобы помочь с энергоснабжением и жильем этой зимой. Мы стоим вместе с Украиной», — отметила она.