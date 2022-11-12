Итальянская женщина, умершая в возрасте 100 лет и 10 месяцев, стала самым пожилым донором в мире. Как сообщает газета La Stampa, в мировой медицинской практике не зафиксировано случаев донорства органов от людей в возрасте старше 100 лет.

У ушедшей из жизни по естественным причинам женщины забрали для пересадки печень. Операция прошла успешно в больнице Флоренции, уточняет издание.

В целом люди, умирающие в преклонном возрасте, уже становились в Италии донорами после смерти. 97-летние доноры уже были во Флоренции в 2019 году, в Гросетто — в 2018 году, в Равенне в 2008 году и в Савоне в 2003 году. Последний случай, ставший своеобразным рекордом, произошел менее месяца назад в области Марке. Там умершей женщине, также ставшей донором печени, было более 97,5 лет. Это считалось рекордом для Италии.