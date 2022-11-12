Нефтяной спор, разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии, продемонстрировал, что многие страны готовы «дать отпор или подвергнуть сомнению влияние» США. пишет Bloomberg.

По мнению авторов материала, решение стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в день показало, что в организации «рулят» Россия и Саудовская Аравия.

«Даже Турция и Китай выступили в защиту решения ОПЕК+, несмотря на то, что сокращение добычи нефти противоречит их экономическим интересам как импортеров черного золота», — отмечается в статье.

Авторы Bloomberg также подчеркивают, что действия стран ОПЕК+ связаны с «высокомерной» политикой Вашингтона.