В Симферополь, по информации Сил спецопераций, прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом. Всего из Херсонской области россияне вывезли 15 тысяч картин. Об этом сообщает Спротив.

«По данным нашего подполья, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко. Музей также имеет филиал в Новой Каховке. Среди коллекций в фонде музея В постоянной экспозиции музея иконопись XVII — начала XX века, украинское искусство II половин XIX — начала XX века. Также представлены работы современных художников. Всего из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонщины, вывезено почти 15 тысяч экспонатов», — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, россияне традиционно наворовали сантехники и бытовой техники.