Соединенные Штаты и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в рамках расширения сотрудничества запускают всеобъемлющее стратегическое партнерство, заявил президент США Джо Байден перед началом саммита с лидерами стран АСЕАН, передает ТАСС.

Под эгидой этого партнерства будут в том числе решаться проблемы климата и безопасности, а также создаваться инфраструктура для электромобилей в регионе.

Как отметил американский лидер, США и АСЕАН вместе будут решать задачи, связанные с климатом, проблемами безопасности, угрозами мировому порядку и им подобные.

Как напомнил Байден, за последний год Соединенные Штаты объявили о новых инициативах с АСЕАН на сумму более $250 млн.

Он также отметил, что в рамках инициативы по развитию инфраструктуры для электромобилей США и АСЕАН будут совместно работать над созданием интегрированной экосистемы электромобилей в Юго-Восточной Азии. Как ожидается, это позволит региону добиваться экономического развития, перехода к экологически чистой энергетике и целей по сокращению выбросов.