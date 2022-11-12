К переговорам по «зерновому соглашению» между делегацией России и ООН в Женеве присоединились и компании и различные структуры российской стороны, сообщили в МИД России.

На переговорах, проведенных 11 ноября в Женеве, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом и генсеком Конференции ООН по торговле и развитию UNCTAD Ребекой Гринспен.

«На проведенной встрече состоялся всесторонний обмен мнениями по вопросам нормализации перевозки украинской сельскохозяйственной продукции на основании «Черноморского соглашения», импорта российской сельхозпродукции в соответствии с Меморандумом между Россией и ООН», — отметили в МИД.