Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) одобрил проведение внешнего расследования по поводу романа генерального секретаря организации Луиса Альмагро с его коллегой.

Об этом говорится в опубликованной резолюции организации в Twitter.

«Разрешить расследование, которое проведет внешняя компания, чтобы установить, имеют ли основания обвинения, сформулированные в отношении генсека журналистом Ассошиэйтед Пресс и нарушил ли генеральный секретарь нормы и регламенты ОАГ», — говорится в решении организации.

Прошение о проведении внешнего расследования подал сам Альмагро. Он признал, что состоял в отношениях с подчиненной в течение трех лет, но заявил, что не использовал свое служебное положение.

В постановлении ОАГ, помимо Associated Press, упоминается анонимное письмо, датированное 2 июня. В нем утверждалось, что Альмагро обеспечил повышение своей помощнице, с которой состоял в близких отношениях.