Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил президента США Джо Байдена в сокрытии главы террористической организации FETÖ, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, тех, кто пытался совершить госпереворот в Турции, прежде всего защищает Греция, которая дает им приют и помогает попасть в другие страны Европы — в Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Великобританию.

«И США скрывают этого человека. Кто его прячет? Байден прячет его. Они подарили им огромный особняк в Пенсильвании, где живет этот человек», — сказал президент Турции журналистам в самолете по возвращению из Узбекистана.