С целью более эффективной организации психологической реабилитации участников войны, испытывающих психологические проблемы после Отечественной войны, в том числе ветеранов, членов семьи шехидов, потерявших родных в результате армянского террора, приглашенные МЧС более 20 профессиональных психологов из Турции совместно со специалистами МЧС окажут психологическую помощь., сообщили в МЧС

14 ноября в Хачмазе и Джалилабаде будет проведена работа по оказанию психологической помощи гражданам, пострадавшим от войны и армянского террора. На бесплатную психологическую помощь граждане могут записаться, обратившись в колл-центр Министерства «112».

работа по оказанию психологической помощи продолжается как в городах Хачмаз и Джалилабад, так и в