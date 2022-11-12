Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси заявил, что Украина продолжают минировать прилегающие к белорусской границе территории. Об этом сообщается на сайте погранкомитета.

«Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Беларусью», — говорится в сообщении.

Как утверждают в ГПК, очередной такой факт зафиксирован 9 ноября.

По информации комитета, помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, украинские военные устанавливают мины на сопредельной стороне и на зеленой границе.