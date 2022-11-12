В Азербайджане будет обеспечен доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение пяти лет.

Это отражено в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в закон «Об обязательном страховании».

Согласно поправкам, страховщик и Бюро обязательного страхования должны обеспечить доступ застрахованного к свидетельству об обязательном страховании в электронной форме как минимум в течение пяти лет, а также возможность его перевода на бумажный носитель и пересылки на адрес электронной почты.