Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» группе лиц за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.
Согласно распоряжению, по случаю 30-летия создания Национального Олимпийского комитета и за заслуги в развитии спорта в Азербайджане награждены следующие лица:
Алиев Вагиф Гусейнага оглу
Гусейнов Назим Галиб оглу.
Другим распоряжением президента по случаю 30-летия создания Национального Олимпийского комитета и за заслуги в развитии спорта в Азербайджане «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» награждены следующие лица:
Исаев Хазар Агали оглу
Мефтахетдинова Земфира Али гызы
Рагимов Назир Хазратгулу оглу
Шабанова Рафига Махмуд гызы.
Еще одним распоряжением главы государства по случаю 30-летия создания Национального Олимпийского комитета и за заслуги в развитии спорта в Азербайджане медалью “Терегги” награждены следующие лица:
Фарзалиев Мурад Гочу оглу
Керимов Мехман Байрам оглу.
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