Россия — это не обычное государство, это мощное государство. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган.

«Конечно, Запад, во главе с США, нападает на Россию почти без ограничений. Перед лицом всего этого Россия, конечно, оказывает сопротивление. Мы также пытаемся выяснить, как мы можем открыть отсюда коридор мира. Мы считаем, что лучшим путем для этого может быть путь от диалога к миру.

За 2-3 дня, если я смогу с Путиным связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут. Особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить процесс украинскому урегулированию, то есть диалог, в мир.

Мы также переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое посредничество Турции. Мы, конечно, узнаем их мнение. И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру.», — заявил он.

Эрдоган также заявил, что считал целесообразным участие Путина в G20 в Индонезии, но это решение российского лидера.

«В ходе наших последних переговоров с ним Путиным я сказал ему, что придерживаюсь мнения, что его визит в Индонезию может быть целесообразным. Однако он сказал: «Позвольте мне оценить ситуацию, и я сообщу вам». Затем они российская сторона решила, что министр иностранных дел приедет в Индонезию. Что касается его решения не участвовать в саммите, господин Путин, очевидно, проконсультировался со своей командой и в итоге принял такое решение. Было бы неуважительно по отношению к нему и его команде давать оценку по этому вопросу», — отметил турецкий лидер.