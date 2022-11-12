Мэрия города Дарем штата Северная Каролина (США) объявила 8 ноября Днем Победы Азербайджана.

В декларации, подписанной мэром города Элейн О’Нил, говорится, что Дарем стал родным домом для гордых и уверенных американцев азербайджанского происхождения, которые внесли свой вклад в сферы искусства и музыки, бизнеса и финансов, права, образования и социальных услуг, науки и медицины.

Декларация была принята по инициативе главы Организации Дружбы Азербайджана Адики Икбал.

Ранее 8 ноября Днем Победы Азербайджана объявляла мэрия Бруклина в Нью-Йорке.