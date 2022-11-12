Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опроверг слова президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре о том, что он якобы хотел уйти из национальной команды после чемпионата Европы 2020 года из-за нереализованного пенальти в плей-офф.

«Я уже высказывался на эту тему и объяснил, что речь шла о расизме, а не о нереализованном пенальти! Но вы посчитали, что расизма не было», – написал форвард в социальной сети, комментируя слова президента.

В 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 французы в серии послематчевых пенальти проиграли сборной Швейцарии и вылетели с турнира.

Мбаппе ранее заявил, что сборной Франции будет очень сложно выиграть чемпионат мира второй раз подряд. На групповом этапе Франция, которая победила на чемпионате мира 2018 года в России, сыграет с командами Австралии, Дании и Туниса.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».