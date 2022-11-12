Бывшему охраннику посольства Великобритании в Берлине 58-летнему Дэвиду Баллантайну Смиту грозит до 14 лет тюрьмы. Мужчина признал обвинения в шпионаже в пользу России. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает The Financial Times.

Британский гражданин признал себя виновным по восьми пунктам обвинения. Преступления были совершены в период с октября 2020 по август 2021 года.

Смит был арестован немецкой полицией 10 августа прошлого года и экстрадирован в Великобританию в апреле.

Обвинения включали попытку связаться с генерал-майором Сергеем Чухуровым, военным атташе российского посольства в Берлине, с информацией о лицах, адресах и номерах телефонов ряда государственных служащих.

Он также признался в видеосъемке системы видеонаблюдения в посольстве, что позволило ему собрать информацию о ее работе и плане здания. 5 августа 2021 мужчина передал российскому государству информацию о здании посольства, а также сделал несанкционированные фотокопии документов.

Напомним, британское правительство распорядилось засекретить некоторые документы в связи с расследованием смерти женщины, убитой нервно-паралитическим веществом Новичок после покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2018 году.