В администрации США разногласия по поводу того, оказывать ли давление на Украину для прекращения конфликта путем переговоров: глава комитета начальников штабов Марк Милли призывает к дипломатическому решению, а советники Джо Байдена и он сам считают, что «еще слишком рано». Об этом пишет NYT.

По данным газеты, на совещаниях Милли говорит, что Украина «достигла примерно того, чего могла ожидать до наступления зимы», интенсивность боев в холодные месяцы может снизиться, а вероятность дальнейших коренных изменений уменьшится — поэтому Киеву следует сесть за стол переговоров.

По мнению Милли, надо работать над политическим урегулированием, поскольку военное решение конфликта в ближайшее время может быть недостижимым.

Другие высокопоставленные чиновники, говорят источники NYT, считают, что ни одна из сторон не готова к переговорам и пауза только даст российским военным перегруппироваться.