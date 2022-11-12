Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по-прежнему регулярно получает советы от своей предшественницы Ангелы Меркель (занимала пост в 2005-2021 годы).

«Во-первых, мы давно знаем друг друга и всегда хорошо работали вместе, даже несмотря на то, что мы в разных партиях», — сказал Шольц в пятницу вечером, выступая на мероприятии, организованном редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland. «И так будет продолжаться», — добавил он.

В то же время глава правительства Германии отметил, что консультируется со многими другими людьми «далеко за пределами правящих партий». «Я не чувствую себя одиноким», — сказал он.