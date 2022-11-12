11 ноября по итогам IX Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Узбекистане, была подписана Самаркандская декларация.

В Декларации главы государств и правительств, участвовавшие в саммите, еще раз заявили о своей решимости к дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в многосторонних рамках Организации тюркских государств на основе общности истории, языка, культуры, традиций и ценностей тюркских народов, подтвердили свою готовность внести вклад в усилия Азербайджана в постконфликтное восстановление, реконструкцию и реинтеграцию.

В целях обеспечения тесной координации и взаимодействия по вопросам безопасности, представляющим общий интерес, стороны поручили продолжить регулярные консультации по вопросам безопасности между правительствами и государственными структурами государств-членов в рамках Организации тюркских государств, а также призвали к более тесному сотрудничеству в области оборонной промышленности и военной сфере.

В документе подчеркнута важность укрепления сотрудничества между государствами-членами в сферах цифровой экономики и Четвертой промышленной революции.

Соответствующие структуры государств-членов были проинструктированы о сотрудничестве друг с другом, в основном в сферах общественной дипломатии, коммуникаций и средств массовой информации, укреплении отношений и координации между соответствующими органами, в том числе государственными структурами, неправительственными организациями, средствами массовой информации, учеными, лицами, принимающими решения и дающими заключения, а также для успешной борьбы с дезинформацией в международной сфере и создания новых возможностей для сотрудничества с целью точного информирования широкой общественности.

В декларации министерства государств-членов, отвечающие за ИТ, проинструктированы о реализации пилотного проекта «электронная подпись» в рамках ОТГ через вновь созданную специальную рабочую группу, продолжении сотрудничества по трансформации общественных услуг, создании цифровых платформ для электронных услуг, была подчеркнута важность продолжения деятельности, связанной с совершенствованием Транскаспийской фибероптической инфраструктуры и ИТ-инфраструктуры в реализации указанного проекта в рамках цифрового Шелкового пути, который будет способствовать расширению сотрудничества между государствами-членами.

Главы государств и правительств поддержали усилия государств-членов по строительству железнодорожных линий «Узбекистан-Кыргызстан-Китай» и «Термиз-Мазар-и-Шариф-Кабул-Пишевер», которые внесут свой вклад в скорейшее открытие Зангезурского коридора, увеличению пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, расширение более качественных транспортных сообщений между Европой и Азией, а также в диверсификацию транспортных связей.

В то же время было высоко оценено объявление города Шамахы «Туристической столицей тюркского мира» на 2023 год.

В документе также приветствуется провозглашение города Бурса Турецкой Республики «Культурной столицей тюркского мира» в 2022 году, выражается удовлетворение мероприятиями, организованными в городе, и высоко оценивается выбор города Шуша в качестве «Культурной столицей тюркского мира в 2023 году», была выражена поддержка мероприятий, в том числе дней культуры, которые TMİF в 2022 году проведет в Бурсе, а также ТЮРКСОЙ организует в 2023 году в Шуше.

Участники IX Саммита организации поздравили президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Халк Маслахаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с награждением Высшим орденом тюркского мира.

Затем была утверждена «Стратегия Организации тюркских государств на 2022-2026 годы» для реализации документа «Взгляд в тюркский мир-2040», приняты решения о Стратегии упрощения торговли ОТГ и об объявлении города Самарканд столицей тюркской цивилизации. В то же время было подписано соглашение об упрощении таможенных коридоров. Кроме того, было принято решение о развитии сотрудничества в сфере транспорта.