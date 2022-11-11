После оставления вооруженными силами России Херсона и всего правого берега Днепра из среды западных политиков и дипломатов раздаются намеки о желательности паузы в военных действиях и возобновления переговоров Киева с Москвой.

Об этом в соцсети Facebook написал политолог Расим Мусабеков.

«Мирные переговоры идут и между Баку и Ереваном. И хотя Азербайджан разгромил армянских агрессоров и оккупантов во второй карабахской войне и изгнал их из 7 ранее оккупированных районов, а также из Гадрута и Шуши, на территории примерно 3 тысячи кВ. км. под защитой российского миротворческого контингента все еще находятся ошметки армянских вооруженных сил. Здесь де-факто сохраняются правовая, финансовая система Армении и такое положение Ереван стремится пролонгировать на неопределенно долгий срок», — добавил политолог.

«Москва и вовсе встала на путь прямой аннексии оккупированных территорий Украины, противозаконно включив их в состав субъектов Российской Федерации. Прекращение военных действий Украиной и вступление в переговоры с Москвой не должно выглядеть как начало торга в отношении своей суверенной территории. Аналогичную позицию занимает Азербайджан, на всех международных площадках отвергает переговоры, которые могут восприниматься как эрозия территориальной целостности нашего государства. Путь к прочному и справедливому миру исключает вознаграждение агрессора и оккупанта», — резюмировал Мусабеков.