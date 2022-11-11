Добыча газа Азербайджана в январе-октябре 2022 года составила 38,4 млрд кубометров, что на 7,3% больше показателя 10 месяцев 2021 года, говорится в сообщении Министерства энергетики.

По оперативным данным ведомства, в структуре добычи газа на долю компании SOCAR пришлось 6,6 млрд кубометров, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 11,1 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 20,7 млрд кубометров.

В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 ноября 2022 года добыто 201,2 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – 178,2 млрд кубометров природного газа. За весь период на экспорт отправлено 124,3 млрд кубометров газа с месторождения Шах-Дениз.