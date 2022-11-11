Украинская армия не будет прекращать военные действия после освобождения Херсона. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона в пятницу, 11 ноября.

«Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там есть люди наши, мы видим, как они страдают», – заявил Данилов.

По словам Данилова, «крайние семь-восемь заседаний Ставки верховного главнокомандующего были посвящены херсонскому направлению. Теперь об этом можно сказать».

Он добавил, что задача перед ВСУ проста и понятна – освобождение украинских территорий от российских войск. И со временем это будет сделано.