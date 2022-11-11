Украинские военные освободили всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр. Об этом говорится в заявлении главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

На сегодняшний день российские войска контролируют лишь Кинбурнскую косу, часть которой тоже входит в состав Николаевской области.

«Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена», — написал глава ОВА в своем Telegram-канале.

Ким также отметил, что ВСУ взяли под контроль водопровод, которым поставляли воду из Днепра в Николаев, однако сначала его нужно разминировать.

«В ближайшее время буду знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве», — добавил он.