Иран играет важную роль в региональных и мировых процессах. И Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Ираном.
С данным заявлением сегодня выступил армянский лидер Никол Пашинян.
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и как после этого т.н. европейские страны будут реагировать на эти слова? По идее , они должны похвалить хомейняшку. Но самое интнресное узнать позицию братской Украины заигрывающей с гарикрм каспаровым и другими дашнаками.