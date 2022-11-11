Вооруженные силы Украины возвращают контроль над Херсоном. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в обращении к согражданам. «Сегодня — исторический день. Мы возвращаем Херсон», — сказал украинский лидер.

По его словам, на сегодняшний день части украинской армии на подступах к Херсону, но специальные подразделения уже находятся в городе.

«Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое», — заявил Зеленский.

Глава государства выразил уверенность в освобождении всех занятых противником территорий Украины.

Президент поблагодарил всех военнослужащих ВСУ, которые обеспечивают проведение наступательной операции на юге.

Президент Украины также выложил в своем телеграм-канале видео, сделанное украинским военным в Херсоне, на котором слышно, как местные жители скандируют «ВСУ!».

