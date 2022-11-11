Мы все сделаем для того, чтобы до конца года был подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в интервью Общественному телевидению Армении премьер-министр Никол Пашинян.

«Есть несколько вариантов мирного договора: например, подписать рамочное соглашение, которое циклически будет отображать общее отношение, если этот вариант будет приемлем для азербайджанской стороны, то мы пойдем этим путем. Хочу подчеркнуть, что до вступления в силу мирного договора должна быть осуществлена демаркация и делимитация границы», — отметил Пашинян.

Пашинян также отметил, что Армения представила свои варианты мирного договора на встрече в Вашингтоне: «Надеемся, что Азербайджан рассмотрит их».