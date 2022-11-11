Российские войска пытаются наступать на ряде направлений. Тем временем ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

«Силы обороны продолжают освобождение украинских земель на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются меры по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов», — пишет Генштаб.

Отмечается, что официальное обнародование результатов будет предоставлено позже из соображений безопасности.

Между тем, враг, как утверждает Генштаб, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере Крыма. Также пытается наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток россияне нанесли:

3 ракетных удара;

9 авиационных ударов;

10 ударов с РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений , однако угроза нанесения противникам ракетных, а также авиационных ударов остается.

Обстрелы по другим направлениям:

на Слобожанском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Анискино, Бологовка, Ольховатка, Огурцово и Стрелечья Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях — по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Мясожаровка, Новоселовское, Невское и Стельмаховка в Луганской области;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах более 30 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Великая Новоселка, Водяное, Угледар и Новополь в Донецкой области и Гуляйполе, Малые Щербаки и Ольговское Запорожской области.

В районе населенного пункта Днепровка Запорожской области ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ми-8, а в районе Энергодара было поражено управление врага — погибли более 50 россиян, более 40 — ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52.

«В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика», — добавляет пресс-служба.

В течение текущих суток авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили:

пункт управления;

2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

2 склада боеприпасов;

3 другие важные военные объекты противника.