Российский МИД опубликовал список из 200 граждан США, которым запрещен въезд в Россию.

«В ответ на постоянно вводимые администрацией Джо Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц <…>, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В список попали братья действующего президента США Джеймс и Фрэнсис Байдены, его сестра Валери Байден, а также Пол Пелоси — муж спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.