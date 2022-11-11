Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценивает встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в начале октября в Праге.

«От встречи (с Эрдоганом) я получил положительное впечатление. И наши телефонные разговоры, и встречу оцениваю положительно», — сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

На вопрос о том, что Анкара увязывает урегулирование армяно-турецких отношений с нормализацией отношений между Ереваном и Баку, Пашинян ответил: «Мы тоже хотим урегулировать отношения с Азербайджаном. Эрдогану я представил ряд нюансов, как Армения видит, воспринимает позицию Турции по ряду вопросов».