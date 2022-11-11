Сегодня, 11 ноября, около 16:00 группа лиц попыталась провести несогласованную акцию перед зданием Исполнительной власти города Баку.

По информации, предоставленной пресс-службой МВД, попытка была предотвращена сотрудниками полиции, а указанные лица удалены с места происшествия.

Однако один из участников, Р.Мамедов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и ранее судимый, был задержан и доставлен в местное отделение полиции за то, что разбил заднее стекло служебной машины полиции.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.