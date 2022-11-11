В Минобороны России отчитались о выводе более 30 тыс. российских военных на левый берег Днепра.

«Всего выведено свыше 30 тыс. российских военнослужащих, около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также материальное имущество», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, была вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту.

Он также заявил о нанесении российскими подразделениями ударов по ВСУ и украинской военной технике на правом берегу Днепра.

«В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — заявил Конашенков.

