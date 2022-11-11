Лидеры Турции и Венгрии Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан на заседании Организации тюркских государств в Самарканде, высказались за достижение скорейшего перемирия и начало переговоров между Россией и Украиной.

«Лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — заявил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

Лидеры двух стран также призвали руководителей других государств прилагать совместные усилия для урегулирования конфликта.