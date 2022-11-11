Владимир Путин точно не устал от войны против Украины. Кремль продолжает говорить на языке ультиматумов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

“Они не хотят окончания войны. Хотя они уже чувствуют усталость. Только Кремль, только один человек, возглавляющий Российскую Федерацию, не устал от этой войны. Он (Путин), возможно, устал от жизни в принципе из-за своего возраста, но он точно не устал от войны”, — сказал Зеленский.

При этом глава государства отметил, когда РФ действительно захочет мира, то «мы это почувствуем и увидим».

«Одних слов недостаточно — остановите войну, выйдите с нашей территории, перестаньте убивать людей, начните возмещать ущерб, который вы нанесли нашей стране, привлеките к ответственности преступников… А пока это только слова», — говорит Зеленский.

Президент добавил, говорить о дипломатии с РФ пока невозможно, потому что Путин продолжает выдвигать свои ультиматумы.