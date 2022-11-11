Есть известная цитата итальянского драматурга Карло Гоцци: «На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти». Еще хуже, когда этот идиот, как бы повежливее, оказывается еще и тем еще «скунсом», то есть вонючкой. Сегодня весь Южный Кавказ имеет сомнительное удовольствие наблюдать это на практике — в лице Никола Пашиняна. До власти этот «Шариков с армянским акцентом» дорвался —на плечах местной охлократии. А дальше…

А дальше — череда даже не «луж», в которые с размаху плюхается Пашинян, поднимая фонтаны брызг. Вот, к примеру, события последних дней. В Азербайджане отмечают вторую годовщину победы в Карабахе. В Баку и других городах — марш военнослужащих на улицах, концерты, праздничные фейерверки. Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает поездку в Шушу, выступает перед военнослужащими. Глава государства напомнил и о предыстории войны, и о нынешнем раскладе. Все очень красиво, выверенно и достойно.

А что же Пашинян? Достойно пережить вторую годовщину своей капитуляции не хватило ни выдержки, ни воспитания. Придумать за два года (!) протокольный ритуал, который позволил бы не позориться — не хватило ума. Услышав выступление президента Азербайджана, взять паузу, подумать, как теперь управлять страной, чтобы не подвести ее под второй удар «Железного кулака» — не хватило выдержки и мозгов. Это два года назад Никол Пашинян, военный преступник, который приказывал стрелять по жилым кварталам азербайджанских городов, плотине Мингечявирской ГЭС и сбивать в воздухе гражданские самолёты, струсил даже выйти в эфир и подписать Трехстороннее заявление. А сегодня явно осмелел.

Правда, не настолько, чтобы отправиться, к примеру, в Истису, откуда передовые азербайджанские посты видны невооружённым глазом. Слишком свежо в памяти, как проводил в Герусе совещание с местными мэрами, как над городом заметили азербайджанский беспилотник, после чего Пашинян, насмерть перепуганный, бросился к выходу, шлепнулся, охрана собрала с пола своего мокрого от страха шефа и в «неходячем состоянии» закинула в машину… «Интеллектуальной мощности» хватило на то, чтобы собрать правительство в охраняемом с земли и с воздуха офисе и устроить вселенский скулёж с элементами политического мошенничества. «Шашлычный недофюрер» сначала причитал, что такой-сякой Азербайджан будто бы «не выполняет сочинские договоренности», затем пытался перевернуть эти самые договоренности с ног на голову, уверял, будто бы и миротворцы здесь «бессрочно», и войск Армении в Карабахе нет (тогда где же служил его родной сын? И куда уже после войны министр обороны обещал не отправлять «срочников»?)… Затем разместил в «Твиттере» пост похожего содержания…В общем, вёл себя как скунс, который при первых же признаках опасности встаёт на передние лапки, поднимает, пардон, заднюю часть и выпускает струю зловонной жидкости. Война проиграна, армия разбита, отношение к ней в обществе такое, что с почты воруют ящик с пожертвованиями для солдат. Остаётся только «вонять» с трибуны и портить атмосферу своим непередаваемым «духов».

А если по совести, то что еще остаётся делать этому ничтожеству в премьерском кресле?

Есть, конечно, выход — начать работать над мирным договором, выполнять те договоренности, которые сам же подписал, проводить делимитацию и демаркацию границ, восстановить железную дорогу через Мегри, которую украли и продали его предшественники… Но на это нужна самая малость — политическая воля и хоть что-то напоминающее харизму и мужской характер. Для вожака охлократии это слишком большая роскошь. Включить дипломатию, выторговывать для своей страны лучшие условия мира? Но, во-первых, после проигранной войны особенно много требовать не получится. А во-вторых, дипломатические способности у Пашиняна — даже не ниже плинтуса. Достаточно вспомнить, как сей персонаж на Восточном экономическом форуме мычал, «экал», спотыкался, выдавал перлы вроде «какимами» вместо «какими» и не мог внятно объяснить, зачем он вообще сюда приехал. А в феврале 2020 года, перед войной, были дебаты с президентом Азербайджана в Мюнхене, те самые, после которых армянская общественность пришла в ужас и не особо стеснялась в выражениях: «интеллектуальное убожество», «представления о конфликте на уровне редактора бульварной газетенки» и т.д. Предлагали даже запретить Пашиняну выступать на английском языке. Правда, как потом показали события, позорился Пашинян и на русском, и на родном армянском.

А теперь серьезно. То, что Пашинян тупица, еще можно списать на его личные проблемы. Но вот то, что этот безответственный кретин нарушает подписанные договоренности— это уже не «персональная проблема» и даже не внутреннее дело Армении. Устроив свое «скунс-шоу» на заседании правительства, Пашинян личным примером подтвердил и доказал, насколько прав президент Азербайджана Ильхам Алиев. Армения не только не выполняет взятых на себя обязательств, но и публично, устами своего премьера, это признаёт. И без ответа такое провоцирующее поведение Азербайджан не оставит. И да, вынуждены напомнить: выиграть войну при помощи скулежа и тявкания еще никому не удавалось. Армении это пора бы усвоить на примере собственной истории — и начала ХХ века, и сейчас.

И если в силу природной тупости Пашинян этого не понимает, а команду собрал по своему образу и подобию — это еще ничего не меняет.

Нурани