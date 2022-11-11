«Утверждения о том, что в регионах семьям шехидов не предоставляется жилье, ошибочные. На сегодняшний день 1000 из 4000 домов сданы в регионах».

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что большинство предоставленных домов в Баку и Сумгайыте: «Но тут и немало семей шехидов. Вот почему такая разница в цифрах. В декабре семьям шехидов будет предоставлено 170 квартир в трех районах».