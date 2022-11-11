Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше — зависит не от нас», — сказал Рябков.

Замглавы МИД уверен, что «если Киеву будет приказано из соответствующих столиц», то шансы на такой диалог повысятся.