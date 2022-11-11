Депутат Али Масимли попросил прояснить вопрос повышения средней пенсии до 400 манатов. Об этом он сказал на обсуждении государственного бюджета Азербайджана на 2023 год, сообщает Minval.az

«Я предлагаю обсудить исполнение бюджета Государственного фонда соцзащиты и и Фонда обязательного страхования (DSMF, ISF) в парламент. Обеспечить для этого все необходимое. В следующем году средняя пенсия в Азербайджане вырастет примерно до 400 манатов: “но подавляющее большинство пенсионеров в Азербайджане получают минимальную пенсию. Особенная часть — это сколько? Среднемесячная заработная плата в стране достигнет 890 манатов — очень хорошо. Большинство тех, кто получает до 400 манатов, проживает в регионах. Это означает, что они смогут получать пенсию только по возрасту, а это приведет к массовому обнищанию в регионах. Чтобы этого избежать, необходимо принять срочные меры”, отметил депутат.

Он также предложил остановить процесс процесс повышения пенсионного возраста женщин до 65 лет.

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