Азербайджан рассчитывает, что французские парламентарии, которые утверждают, что всегда чутко относятся к общественному мнению, обратят внимание на обращение азербайджанцев, которое демонстрирует их оправданное недовольство.

Об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя петицию азербайджанцев в ответ на проармянский проект резолюции Сената Франции, размещенную на сайте петиций Mesopinions.

«Как видите, эта инициатива, выдвинутая группой наших соотечественников на публичной основе в знак протеста против несправедливости в отношении нашей страны, за короткий период времени получила широкую поддержку. Согласно информации, не только азербайджанцы во Франции, но и наши соотечественники, проживающие в ряде других зарубежных стран, поддержали эту инициативу своими подписями. Эти шаги являются примером солидарности и сплоченности наших соотечественников. Примечательно, что эта петиция привлекла значительно большую поддержку по сравнению с другими, размещенными на упомянутом портале.

Однако, по сравнению с петициями с меньшим количеством голосов и меньшей значимостью, на эту петицию азербайджанцев до сих пор нет реакции со стороны Франции. Рассчитываем, что французские парламентарии, которые утверждают, что всегда чутко относятся к общественному мнению, обратят внимание на обращение наших соотечественников, которое демонстрирует их оправданное недовольство», — сказал он.

Отметим, что вышеупомянутая петиция на сайте Mesopinions набрала уже около 110 тысяч подписей.