Одна из самых больших проблем сегодня — безработица. В регионах расходы на коммунальные услуги и налоги должны быть снижены на 50%.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджана на 2023 год, сообщает” Minval.az.

«Над этой проблемой нужно работать. В регионах должны быть открыты рабочие места. Если любой предприниматель может построить завод, фабрику в Баку, почему он не может сделать в регионе?»,- задался вопросом депутат.

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