ЕС призывает Азербайджан и Армению продолжать усилия по нормализации отношений.

«ЕС приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Азербайджана и Армении для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе. ЕС высоко оценивает их постоянное участие в текущих переговорах на различных уровнях и в различных форматах.

Хотя эти переговоры, безусловно, сложны и потребуют времени, крайне важно не терять импульс, договориться о конкретных шагах вперед и обеспечить безопасную, надежную и благополучную среду на благо всего населения региона», — отмечается в документе ЕВС, опубликованном в Брюсселе по случаю второй годовщины окончания 44-дневной второй Карабахской войны.

ЕС призывает стороны умерить свою риторику и избегать любой ненужной эскалации напряженности, в том числе воздерживаться от угроз и обвинений друг друга, а также военных провокаций и действий.

Евросоюз обещает продолжать активно реагировать на пожелания обеих сторон и поддерживать их в работе по всеобъемлющему и справедливому урегулированию всех оставшихся вопросов.