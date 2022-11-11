Депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы предложил выделить из госбюджета страны средства на финансирование обучения студентов из Южного Азербайджана.

Об этом он заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обсуждению законопроекта “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год”, сообщает Report.

”Было бы очень хорошо, если бы из государственного бюджета 5-10 миллионов манатов было выделено на получение образования в нашей стране нашими соотечественниками из Южного Азербайджана. Это стратегический вопрос», — отметил депутат.