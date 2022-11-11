Депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы предложил выделить из госбюджета страны средства на финансирование обучения студентов из Южного Азербайджана.
Об этом он заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обсуждению законопроекта “О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год”, сообщает Report.
”Было бы очень хорошо, если бы из государственного бюджета 5-10 миллионов манатов было выделено на получение образования в нашей стране нашими соотечественниками из Южного Азербайджана. Это стратегический вопрос», — отметил депутат.
Как же запаздывает наше руководство во всем, особенно в таких важных вопросах, как соотечественники Южного Азербайджана. Фашисты-армяне за каждого армянина жопу рвут, тянут на себя даже если он живет в Новой Зеландии, а у нас под боком, через Араз 30 миллионов азербайджанцев и наши боятся слово сказать в их защиту или хотя бы просто навести мосты. А вонючие персы ничего не боятся, убивают, стреляют, вешают и еще нам в открытую угрожают уже войной. Дожили. Это все последствия беззубости нашей власти, молчания и смирения. Проснулись наконец?