В бета-версии мессенджера WhatsApp под номером 2.22.23.9 обнаружена новая функция, призванная защитить пользователя от большого числа уведомлений в чатах. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Предыдущее обновление сервиса разрешило создавать группы на 1024 участников, потому команда мессенджера решила выпустить функцию, которая будет автоматически отключать уведомления в подобных чатах. Сообщается, что она уже доступна для некоторых бета-тестеров.

«В этой группе свыше 256 участников, поэтому она была автоматически заглушена, чтобы уменьшить количество уведомлений», — такое сообщение будет видеть пользователь при посещении группового чата.

В случае, если пользователю все же нужны уведомления от конкретной группы, он сможет включить их автоматически в настройках мессенджера.