В Азербайджане, как и во всем мире, стремительно растет инфляция. Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2023 год, сообщает Minval.az.

«Инфляция — это фактор, который снижает доходы каждого гражданина. Правительство заинтересовано в снижении порога инфляции. Высокая инфляция является фактором, обусловливающим снижение покупательной способности и реальных доходов населения. В настоящее время на мировых рынках существуют благоприятные условия, связанные с ценами на нефть и газ. Доходы от продажи нефти и газа больше ориентированы на покрытие расходов. Поэтому мы должны с осторожностью подходить к дальнейшему увеличению расходов”, — сказал министр.