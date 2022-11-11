Пострадавшим от ракетного обстрела города Гянджа, совершенного Арменией во время Отечественной войны, выделены средства на восстановительные работы.

Об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр отметил, что в этой связи проводится определенная работа: «На эти цели предусмотрено выделить новые средства, это будет делаться и в дальнейшем».