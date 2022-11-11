В Кремле не считают уход из Херсона и передислокацию войск на левый берег Днепра унизительной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что статус региона от этого не изменился, передает РИА Новости.

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — пояснил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что власти не сожалеют о проведении церемонии при вхождении региона в состав страны.