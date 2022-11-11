Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 октября 2022 года составила 827,4 манат, что на 14,4% больше показателя годом ранее, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 сентября 2022 года составляла 829 манат.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 октября 2022 года составило 1 млн 727,9 тыс. человек (на 1 сентября — 1 млн 714,5 тыс. человек), что на 28,6 тыс. человек или 1,7% больше, чем годом ранее.

Из них 898 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 829,9 тыс. человек — в частном.

При этом 19,1% работников заняты в сфере образования, 18,6% — торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,7% — промышленности, 8,2% — социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,5% — строительстве, 6,5% — госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,3% — транспорта и складского хозяйства, 3,6% — сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,5% — профессиональной, научной и технической деятельности, 2% — финансовой и страховой деятельностью, 14% — прочих сферах экономики.