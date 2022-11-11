Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев на сегодняшнем заседании парламента задался вопросом: «Почему не возобновляется авиарейс Баку-Гянджа?».

Как передает Minval.az, депутат отметил, что сегодня из Баку в Гянджу ходит всего один поезд.

«Можем ли мы увеличить количество поездов? Мы говорим о развитии туризма. Но перевозить туристов на частных и старых автомобилях не цивильно», — сказал он.

Депутат добавил, что из Азербайджана наблюдается утечка мозгов, образованная молодежь покидает родину, как только у них появляется возможность, в особенности айтишники и работники медицины: «Я предлагаю улучшить жилищные условия наших молодых ученых”.

И в заключении своего выступления Нагиф Гамзаев попросил увеличить командировочные расходы для депутатов. Напомним, что совсем депутатам ММ была повышена заработная плата.

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