Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев на сегодняшнем заседании парламента задался вопросом: «Почему не возобновляется авиарейс Баку-Гянджа?».
Как передает Minval.az, депутат отметил, что сегодня из Баку в Гянджу ходит всего один поезд.
«Можем ли мы увеличить количество поездов? Мы говорим о развитии туризма. Но перевозить туристов на частных и старых автомобилях не цивильно», — сказал он.
Депутат добавил, что из Азербайджана наблюдается утечка мозгов, образованная молодежь покидает родину, как только у них появляется возможность, в особенности айтишники и работники медицины: «Я предлагаю улучшить жилищные условия наших молодых ученых”.
И в заключении своего выступления Нагиф Гамзаев попросил увеличить командировочные расходы для депутатов. Напомним, что совсем депутатам ММ была повышена заработная плата.
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Хочу услышать хоть про одно выступление наших депутатов ,где они предложат как увеличить доходы ,а не расходы казны ..Дешёвый популизм этих людей с совково- колхозными представлениями о гос строительстве, из банального языкоблудия в какой-то момент может превратиться в опасность .Имея таких вот депутатов у себя внутри ,не надо всяких фарсов и французов .-